Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşıma araçları, yeme-içme yerleri ve HES kodu sorgulaması ile ilgili yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre alınan kararlar şöyle:

Yolcu taşımada HES kodu şartı

- Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D 4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilecek.

Terminal binalarındaki restoranların çalışma saatlerine düzenleme

- Terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.), Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilecek.

Bazı işletmelere de HES kodu şartı getirildi

- Tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.