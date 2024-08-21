Çok Bulutlu 33.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA 21.08.2024 14:37

Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya sıçradı: Bir köy boşaltıldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangın Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle Gerede'nin Demirler köyü tahliye edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da başlayan yangın Bolu'ya sıçradı: Bir köy boşaltıldı

Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bir köy boşaltıldı

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar tahliye edildi.

Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Kızılcahamam ve Gerede'de ormanlık alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

 

Bolu Valiliğinden açıklama

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkiine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

 

ETİKETLER
Ankara Bolu Orman Yangını
Sıradaki Haber
Sosyal medyada "duvar yazısı" cinayeti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Kabine Ahlat'ta toplanacak
18:20
Malatya'da tır ve kamyon çarpıştı: 1 ölü
18:03
Bakan Uraloğlu: Bitlis'i, Van ve Muş'a bölünmüş yollarla bağladık
18:00
İsrail'den gazetecilere "soykırımı perdeleme" gezisi
17:58
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin 567 lira para cezası
17:49
Elazığ’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
Türksat 6A: Bir hayalin hikayesi
Türksat 6A: Bir hayalin hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ