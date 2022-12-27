Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da aynı bölgede 3'üncü ölümlü kaza
[AA (Arşiv)]
Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı bölgede bu ayki kazalarda 2 kişi daha hayatını kaybetmişti.
Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen Cumhur Salan'a, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Salan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tarım ve Orman Bakanlığında çalıştığı öğrenilen Salan'ın cenazesi, memleketi Denizli'ye gönderildi.
Aynı bölgede 3'üncü ölümlü kaza
Aynı bölgede bu ayki kazalarda oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy ile 15 yaşındaki Tuğçe Cırık hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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