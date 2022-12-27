Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen Cumhur Salan'a, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Salan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarım ve Orman Bakanlığında çalıştığı öğrenilen Salan'ın cenazesi, memleketi Denizli'ye gönderildi.

Aynı bölgede 3'üncü ölümlü kaza

Aynı bölgede bu ayki kazalarda oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy ile 15 yaşındaki Tuğçe Cırık hayatını kaybetmişti.