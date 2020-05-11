Geçtiğimiz gün, Beypazarı Kozalan Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkartan 60 yaşındaki Kamile Çevik, bir ayının saldırısına uğramıştı.

Çevredeki çobanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Çevik'in öldüğü belirlendi.

Maskeli cenaze namazı

Çevik için mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına katılan Çevik'in yakınları ve mahalle sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu.

Çevik, öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'Babamında başına böyle bir şey gelmesin"

Çevik'in kızları Firdevs Özben ve Kıymet Çelik, olayı gözyaşları içinde anlattı. Özben, ayının köy mezarlığının yanında annesine saldırdığını anlatarak "Oraya gittiğimizde annem ölmüştü. Babam oraya erken gitmeseydi belki annemin cenazesini bile bulamayacaktık. Hayvan hakları var da insan hakları yok mu? Babam da aynı yerlerde geziyor, onun da başına aynı şey gelsin istemiyorum. Bir an önce o ayıları buradan götürsünler" dedi.

"Bu ayılara önlem alınması gerekir"

Köy halkından Necati Tekin ise "Burada en az 10 tane ayı var. Bu ayılara önlem alınması gerekir. Bu ayılar ya başka bir yere taşınsın veya gereken tedbirleri alsınlar. Buradaki insanlar tek başına hareket eder. Bu yüzden tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor" diye konuştu.