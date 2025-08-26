Açık 22.5ºC Ankara
TRT Haber 26.08.2025 08:32

Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya, Ankara'da trafikte bir aracın sürücüsüne saldırdıkları belirlenen 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı, asfalt zorbaları" başlığıyla bilgi verdi.

Sosyal medyada, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yapılan çalışmalar sonucunda 4 saldırganı tespit etti.

Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, olayda yaralanan kişinin de hastanede tedavisinin devam ettiğini söyledi. Yerlikaya, "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

