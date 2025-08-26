Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı, asfalt zorbaları" başlığıyla bilgi verdi.

Sosyal medyada, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yapılan çalışmalar sonucunda 4 saldırganı tespit etti.

Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, olayda yaralanan kişinin de hastanede tedavisinin devam ettiğini söyledi. Yerlikaya, "Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.