Ankara'nın Çankaya ilçesinde Coşkun ve Deniz Göksu kardeşler ile Hasan Gevşek'in yaşadığı dairede sabaha doğru yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı.

Alevlerin arasında uyanan 3 kişi, bağırarak komşularından yardım istedi. Sesleri duyan apartman sakinleri bir taraftan itfaiyeye haber verdi, bir taraftan da evde mahsur kalan 3 kişiyi çıkardı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

"Çok yoğun bir duman vardı"

Seslere uyandığını belirten apartman sakinlerinden Selin Şener, ilk anda kavga çıktığını sandığını ancak pencereyi açtığında ise yükselen alevleri gördüğünü söyledi. Beraber yaşadığı kedisini de alarak dışarı çıktığını anlatan Şener, şöyle konuştu:

"Binanın içi dumanla dolmuştu, bir üst katta oturuyor olsaydım aşağı inemeyebilirdim. Çok yoğun bir duman vardı. Yaralının durumu çok kötüydü."

Kaynak: DHA