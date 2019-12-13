İstanbul Ümraniye'de bulunan 12 katlı bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı.

Binadan kendi imkanlarıyla çıkanlar oldu. Ancak bina koridorlarını dolduran yoğun duman nedeniyle, pek çok aile dairelerinde mahsur kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

6'sı çocuk 14 kişi mahsur kaldı

Yangının başladığı elektrik panosundaki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da 48 dairenin bulunduğu 6'sı çocuk mahsur kalan toplam 14 kişiyi tahliye etti.

[Fotoğraf: AA]

Binadan tahliye edilenlere olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilirken, ciddi biçimde yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA, TRT Haber