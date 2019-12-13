Şevkiye Mahallesi Candan Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde sabaha karşı yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu hemen itfaiyeye haber verdi.

Yalnız yaşayan ev sahibi komşularının yardımıyla evden çıkartıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Tek katlı ev küle döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak tek katlı ev küle döndü.

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: TRT Haber