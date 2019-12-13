Türkiye
Adana'da çıkan yangında müstakil ev küle döndü13 Aralık 2019 Cuma 06:30 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 06:29
Adana'nın Kozan ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Şevkiye Mahallesi Candan Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde sabaha karşı yangın çıktı.
Evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu hemen itfaiyeye haber verdi.
Yalnız yaşayan ev sahibi komşularının yardımıyla evden çıkartıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Tek katlı ev küle döndü
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak tek katlı ev küle döndü.
İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Kaynak: TRT Haber
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