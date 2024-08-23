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Türkiye
DHA 23.08.2024 19:13

Ankara'da 5 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde arkadaşlarıyla sokakta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Elif Yıldırım, hastanede tedaviye alındı.

Ankara'da 5 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Gölbaşı ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde oturduğu apartmanın önünde arkadaşlarıyla birlikte oynayan Elif Yıldırım, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Kız çocuğunu ısırıp ayağından sürükleyen köpeklere yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti. Kanlar içinde kalan kız çocuğuna olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Elif, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sırtında ve karın bölgesinde ısırık izleri olan Elif'in tedavisi devam ediyor.

"7 köpek saldırmış"

Baba Cengiz Yıldırım, dün kızına 7 tane sokak köpeğinin saldırdığını belirterek, "Şu anda kızımın 2 tane derin yarası var. Şu anda yoğun bakımdan çıktı ama bizimle dahi konuşmuyor. Psikiyatrist yönlendirmişler, o gelip kontrol edecekmiş. Çünkü bana bile tepki vermiyor" dedi.

Bölgede çok fazla başıboş köpek olduğunu ve yakın zamanda bir kişinin daha saldırıya uğradığını söyleyen Yıldırım, "Olaydan sonra köpeklerin bir kısmını topladılar ama hala çok fazla var. Sürü halindeler. Köpeklerin toplanması için şikayetçi olduk. Bunlara artık bir çözüm bulunmalı" diye konuştu.

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