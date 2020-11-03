Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da 26 düzensiz göçmen yakalandı
Başkentte Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ'da son 2 günde yaptıkları uygulamada Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
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