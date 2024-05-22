Ankara'da 2,5 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; tarafından yapılan takip sonucunda, M.Y. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Ardından harekete geçen, KOM Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.Y. gözaltına alınırken, tırda yapılan arama sonucunda; 2 milyon 550 bin lira değerinde, 3 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ve 19 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildiği belirtildi.