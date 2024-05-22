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Türkiye
AA 22.05.2024 18:28

Mersin'de kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mersin'de kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Muhammet Emin Ehil'in kullandığı 33 ATN 920 plakalı motosiklet, Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı Sosyal Hizmetler Merkezi önünde, kavşaktan dönen A.B yönetimindeki 33 VF 394 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada Ehil ile yanındaki Deniz Ciğer yaralandı.

Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ehil, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüye göre Ehil'in kullandığı motosiklet, kamyonete yan taraftan çarpıp aracın altına giriyor.

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