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Türkiye
AA 31.07.2023 22:59

Ankara Valiliği'nden "sıcak hava" uyarısı

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Ankara Valiliği'nden "sıcak hava" uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, hava sıcaklıklarının 1-6 Ağustos'ta hissedilir derecede yükselmesi bekleniyor.

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Sıcaklıklar, bu hafta ortasından itibaren Ankara genelinde artacak. Gelecek hafta başına kadar sıcaklıklarda 4 ila 8 derece artış görülecek. 

Ankara Valiliği de vatandaşlara sıcak hava uyarısı yaptı: 

"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." 

 


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