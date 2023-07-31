Ankara Valiliği'nden "sıcak hava" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, hava sıcaklıklarının 1-6 Ağustos'ta hissedilir derecede yükselmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar, bu hafta ortasından itibaren Ankara genelinde artacak. Gelecek hafta başına kadar sıcaklıklarda 4 ila 8 derece artış görülecek.

Ankara Valiliği de vatandaşlara sıcak hava uyarısı yaptı:

"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."