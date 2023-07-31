Ankara Valiliği'nden "sıcak hava" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, hava sıcaklıklarının 1-6 Ağustos'ta hissedilir derecede yükselmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar, bu hafta ortasından itibaren Ankara genelinde artacak. Gelecek hafta başına kadar sıcaklıklarda 4 ila 8 derece artış görülecek.
Ankara Valiliği de vatandaşlara sıcak hava uyarısı yaptı:
"Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) July 31, 2023
Hava Sıcaklıklarının 01-06 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan dönemde hissedilir derecede yükseleceği değerlendirilmektedir!
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