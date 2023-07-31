Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.07.2023 22:22

Arıtma tesisinde gaz kaçağı: 2 ölü

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait arıtma tesisinde meydana gelen gaz kaçağı sonucu 2 personel yaşamını yitirdi.

Arıtma tesisinde gaz kaçağı: 2 ölü
[Fotograf: AA]

BASKİ personellerinden Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç, Ovaköy Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisindeki terfi istasyonunda pompa arızası tamir ederken gaz kaçağı meydana geldi.

Arkadaşlarının zehirlendiğini fark eden diğer çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balcı ve Karakoç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'mizde meydana gelen elim kazada mesai arkadaşlarımız Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
Trump: Her an suçlanabilirim
23:34
Memur-Sen'den Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e ziyaret
23:14
İİT'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili AB'ye heyet gönderme kararı
23:09
Ankara Valiliği'nden "sıcak hava" uyarısı
22:52
Tunus'ta yaklaşık 1500 fırın yarından itibaren ekmek üretimini durduracak
22:50
Köpek olmak için 22 bin dolar ödedi
Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
FOTO FOKUS
Köpek olmak için 22 bin dolar ödedi
Köpek olmak için 22 bin dolar ödedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ