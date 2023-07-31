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Türkiye
TRT Haber 31.07.2023 18:04

Ankara'da sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak

Sıcak hava bu hafta etkisini daha da artıracak. İç bölgelerde sıcaklık, mevsim normallerinin 8 derece üzerine kadar çıkacak. Ankara'da hava sıcaklığının 39 derecelere kadar çıkması bekleniyor.

Ankara'da sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak

Sıcaklık artıyor. Çarşamba gününden itibaren Türkiye, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.

Özellikle iç bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Sıcak hava dalgası hafta başına kadar yurt genelinde etkisini devam ettirecek.

Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı bölgelerde yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in doğusunda Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda lokal yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık geçecek.

Çarşamba ve perşembe günü Rize‘de ve Artvin’in iç kesimlerinde, Erzurum’un kuzeyinde, Kars ve Ardahan çevrelerinde lokal yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

Ankara sıcaklık 39 dereceye çıkacak

3 büyük ilde ise bu hafta yağış görünmüyor. Hava açık ve güneşli olacak.

Ankara’da sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Hafta sonunda doğru sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

İzmir’de sıcaklık 36-37 dereceye çıkıyor, İstanbul’da da 34 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.

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