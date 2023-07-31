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Türkiye
AA 31.07.2023 17:53

Terör örgütünün 11 milyar liralık yasa dışı uyuşturucu geliri engellendi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesi engellendi.

Terör örgütünün 11 milyar liralık yasa dışı uyuşturucu geliri engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek amacıyla Lice kırsalında "Narkoterör Operasyonu" düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini belirten Yerlikaya, "Operasyon sonucunda, 114 kilogram toz esrar, 299 kilogram kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu Diyarbakır
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