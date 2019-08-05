1897 yılında Ankara Valisi Abidin Paşa tarafından inşa ettirildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında önemli toplantılara ev sahipliği yaptı. Daha sonra Ankara Valiliği Hizmet Binası olarak kullanılmaya başlandı. Ankara'daki tarihi Hükümet Konağı artık üniversite olarak kullanılacak.

Ankara Valiliği uzun yıllardır Ulus Hacı Bayram Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı'nda hizmet veriyordu. Tarihi binanın zamanla hizmetleri karşılama konusunda yetersiz kalmaya başlaması beraberinde yeni bina ihtiyacını da doğurdu.

Ankara Valiliğinin yeni adresi Sıhhiye

Bunun üzerine geçen yıla kadar Sağlık Bakanlığı olarak kullanılan Sıhhiye'deki binaya taşınma kararı alındı. Ankara Valiliğinin yeni adresi Sıhhiye'deki eski tarihi Sağlık Bakanlığı binası oldu.

Ankara Valiliğinin yeni adresi de tarihi değer taşıyor. 92 yıl boyunca Sağlık Bakanlığı olarak kullanılan bina aslına uygun olarak valilik için yeniden restore edildi.

Tarihi Hükümet Konağı üniversite olarak hizmet verecek

Valilikten boşalan tarihi hükümet konağı da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne tahsis edildi. Ankara'nın kalbindeki 122 yıllık hükumet konağı yapıldığı günden bu yana tarihi olaylara ev sahipliği yaptı. Uzun yıllardır valilik olarak kullanılan bu bina artık üniversite olarak eğitime hizmet verecek. Restorasyonun ardından yeni eğitim döneminde tarihi Ankara Hükümet Konağı kapılarını öğrencilere açacak.

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Volkan Makar