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Ankara Tren Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015'te düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

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Ankara Tren Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri, terör saldırısının üçüncü yılında, Ankara Garı önünde bir araya geldi.

Güvenlik noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alana alınan vatandaşlar, patlamada hayatını kaybeden 103 kişi için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra gar önündeki anıta, ölenlerin anısına çiçek bırakıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu grup adına yaptığı açıklamada, 10 Ekim'deki terör saldırısını unutmayacaklarını söyledi.

Çerkezoğlu, "Katliamda kaybettiğimiz bütün dostlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Tren Garı saldırısı, DEAŞ
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