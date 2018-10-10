Ağrı Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü de belirtildi.
Kaynak: AA
Ağrı Dağı'nda düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü de belirtildi.
Kaynak: AA