  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.927
    EURO 6.849
  • BIST 96522.94
    ALTIN 232.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

13 ilde Trabzon merkezli FETÖ operasyonunda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şubesi ekiplerince ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen askeri personele yönelik Trabzon merkezli, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Kars, Bitlis, Bolu, Bayburt, Malatya, İzmir, Antalya ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında halen görevde bulunan ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 1 albay, 3 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 6 üsteğmen olmak üzere 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER