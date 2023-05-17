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Türkiye
İHA 17.05.2023 13:21

Ankara-Sivas YHT seferlerinin fiyatı belli oldu

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin bilet fiyatı 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle 240 lira olarak belirlendi.

Ankara-Sivas YHT seferlerinin fiyatı belli oldu
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Türkiye’nin devasa projelerinden biri olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı yaklaşık 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara ile Sivas arasını 2 saat 35 dakikaya düşüren projenin Mayıs ayı sonuna kadar ise ücretsiz olacağını ifade etmişti.

Seferlerin ücretsiz hizmet vermesinin bitimine günler kala Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin merakla beklenen bilet fiyatı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle 240 lira olduğu belirlendi. 

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