Az Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.06.2023 06:02

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'nün "adalet teşkilatı" yapılanmasına operasyon

Ankara merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "adalet teşkilatı" yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'nün "adalet teşkilatı" yapılanmasına operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen, FETÖ/PDY'nin "adalet teşkilatı" yapılanması soruşturması kapsamında 6'sı görevde, 20'si özel sektör çalışanı ve biri de istifa eden olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda, Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin, örgüt üyelerini kamu kurumlarına yerleştirdikleri tespit edildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY'nin kamu gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonların 3'üncü dalgasında şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Ankara FETÖ
Sıradaki Haber
Kayseri'de ağaca çarpan otomobilin motoru karşı şeride uçtu: 2 ağır yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:48
Trafoda çalışırken elektrik akımına kapılan işçi can verdi
06:57
Eski İskoçya Başbakanı Sturgeon gözaltına alındı
06:37
Kayseri'yi sağanak vurdu
06:38
Sudan'daki çatışmalar devam ediyor
06:35
Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 37. saatinde
06:25
Keman virtüözü Suna Kan'ın cenazesi bugün toprağa verilecek
Meteoroloji'den 26 ile sarı uyarı: Su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den 26 ile sarı uyarı: Su baskınlarına dikkat
FOTO FOKUS
Ankara'da metroyu su bastı: O anlar kamerada
Ankara'da metroyu su bastı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ