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Türkiye
AA 11.06.2023 22:38

Kırıkkale'de sağanak: Dereler taştı, 21 küçükbaş telef oldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ve Keskin ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, sele kapılan 21 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kırıkkale'de sağanak: Dereler taştı, 21 küçükbaş telef oldu
[Fotograf: AA]

Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyünde etkili olan yağışın ardından köyün içerisinden geçen dere taştı, bazı bahçe duvarları yıkıldı.

Köydeki ekili araziler ve bahçeler de zarar gördü.

Köylülerden Hacı Ömer Sadıç, hafif başlayan yağışın şiddetinin artması sonucu sel geldiğini söyledi.

Kırıkkale'de sağanak: Dereler taştı, 21 küçükbaş telef oldu

21 küçükbaş hayvan telef oldu

Sadıç, 70 yaşında olduğunu, hayatında böyle bir yağış ve sel görmediğini belirterek, kanalların suyu almadığını ve bazı duvarların yıkıldığını dile getirdi.

Keskin ilçesine bağlı Kevenli köyünde ise su basması sonucu duvarı yıkılan ahırdaki 21 küçükbaş hayvan sele kapılarak telef oldu.

Turhanlı köyünde de kuvvetli yağış nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Sağanak Sulakyurt ilçesinde de etkili oldu.

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