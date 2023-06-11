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Türkiye
AA 11.06.2023 21:48

Ankara'daki asayiş uygulamalarında 1363 şüpheli yakalandı

Ankara'da 14 günde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 1363 şüpheliden 288'i tutuklandı.

Ankara'daki asayiş uygulamalarında 1363 şüpheli yakalandı
[Temsili fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 25 Mayıs-8 Haziran'da asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, 408 bin 474 genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması sonucu 1363 kişi yakalandı. Şüphelilerden 288'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında 120 bin 433 araç kontrol edilirken, çalıntı 4 araç bulundu.

Uygulamalarda 75 motosiklet ve 47 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 1120 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ayrıca 184 paket kaçak sigara, 76 ruhsatsız tabanca, 1004 fişek, 34 kurusıkı tabanca, 39 belgesiz av tüfeği, 31 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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