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Türkiye
İHA 12.06.2023 01:35

Evin duvarlarına mermiler isabet etti, ekipler harekete geçti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2 katlı apartmana isabet eden mermiler polis ekiplerini harekete geçirdi.

Evin duvarlarına mermiler isabet etti, ekipler harekete geçti
[Fotograf: İHA]

Olay yerinde kovanlar toplayan ekiplerin konuya ilişkin incelemeleri sürüyor. Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesinde meydana gelen olayda cadde üzerinde 2 katlı binaya mermiler isabet etti.

Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, bir yandan olay yerinde incelemelerde bulunurken bir yandan da çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

Binanın ikinci katındaki pencerenin altına mermi isabet etmiş olduğu görüldü.

Olay yerinden kovanlar toplanırken, kimler tarafından gerçekleştirildiği ve ne sebeple meydana geldiği konusunda araştırmalar sürüyor. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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