İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir grubun günübirlik kiralık ev, otel/pansiyon gibi konaklama yerlerinde fuhuş için anlaştıkları kişileri gasp ettiklerini tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, "suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "yağma, nitelikli dolandırıcılık" ve "fuhuş" suçlarından zanlıların yakalanması için Ankara, Iğdır ve Antalya'da "Yarasa Kız" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

121 adrese baskın düzenlendi

Teknik ve fiziki takibin ardından 82'si kadın olmak üzere 158 şüphelinin kimlik ve adresi belirlendi.

Operasyonda 121 adreste 115 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda kesici delici alet ile cep telefonları ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]