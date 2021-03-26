Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde görülecek kar yağışlarının Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-30 cm) olması bekleniyor. Yarın öğle saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde, akşam saatlerinde doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini kaybedecek.

Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşacak

Yurdun doğu kesimlerinde görülecek kar yağışlarının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Van’ın güney kesimleri, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (8-20 cm, yükseklerinde 20-40 cm) olması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun batısında, zamanla diğer kesimlerde kar yağışının etkisini kaybetmesi bekleniyor.