İlçeye bağlı Harb-İş Sahili ile kuşların konakladığı ve koruma altındaki Akyatan Lagünü'nde dün öğlen saatlerinde denizin siyaha büründüğünü görenler, durumu yetkililere haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Denizdeki yağ tabakası izlenimi veren kirliliğin Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için çalışma başlatıldı.

Sabahın ilk saatlerinde Harb-İş Sahili'ne Devlet Su İşlerine (DSİ) ait iş makineleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Görevliler, kirliliğin yayılarak Akyatan Lagünü'ne ulaşmaması için çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleriyle taşıdıkları kumu lagünün önüne döktü.

[Fotoğraf: AA]

Valilik inceleme başlattı

Adana Valiliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İlimiz Karataş ilçesi Harb- İş sahilinde saat 15.00 sularında deniz kirliliği yaşandığına dair yapılan ihbar üzerine, ilgili ekipler olay yerine intikal ettirilmiştir. Yapılan ilk incelemede Harb- İş sahilinde yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce gerekli araştırma ve inceleme başlatılmıştır."

[Fotoğraf: AA]