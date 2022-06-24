Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 08:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında, örgütün gizli sorumlularıyla operasyonel GSM hattı üzerinden irtibat kurduğu belirlenen, hakkında örgüt üyeliği ve iltisakını gösteren itirafçı ve tanık beyanı veya ihbar ile ankesörden görüşme, ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller bulunan 29 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden 14'ünün kamudan ihraç edildiği, 15'inin ise halen görevde olduğu belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Ankara FETÖ Terörle Mücadele
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