İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde 4 kişinin kurusıkı tabancaları dönüştürerek silah ticareti yaptığını belirledi.

Titizlikle çalışan ekipler, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Ekipler ruhsatlı 3 katlı av bayisine baskın yaptı, burada bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Av bayisi olarak ruhsatı bulunan binanın ilk katının bayi, 2’nci katının depo, 3’üncü katının da atölye olarak kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan aramada toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 MP5 otomatik tabanca, 77 ruhsatsız tabanca, 130 kurusıkı tabanca, 37 ruhsatsız tüfek, 1360 adet çeşitli çaplarda fişek, 50 tabanca gövdesi, 44 sürgü üst kapağı, 61 namlu, 20 şarjör, 2 spiral aleti, 1 mengene, 1 matkap ve 1 namlu ölçüm aleti ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette yapılan sorgularında suçlarını itiraf ettikleri, K.Y. ve B.T.'nin imalat yaptıkları, M.U. ve M.O.'nun da motorlu kurye olarak silahların dağıtımını yaptıkları belirlendi.

Yapılan operasyonun Bursa'da bugüne kadar yapılan en büyük kaçak silah operasyonu olduğu belirtilirken, ele geçirilen silahlar, geçmişte suça karışmış olabileceği gerekçesiyle balistik incelemesi yapılmak üzere Kriminal Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.