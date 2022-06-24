Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 04:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak’ta tekne alabora oldu: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde balık tutarken teknenin devrilmesi sonucu denize düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.
Filyos beldesinde tekne ile balık tutmak için denize açılan Hüsnü Akın ile Ömer Akın, aşırı dalgadan dolayı teknenin devrilmesi sonucu denize düştü.
Çevrede bulunan balıkçı tekneleri tarafından kurtarılan Hüsnü Akın, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Uzun aramalar sonucunda bulunan Ömer Akın ise aynı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: Zonguldak Balıkçılık
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