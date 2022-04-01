Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 21:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara-Konya hattı Yüksek Hızlı Tren seferleri artırıldı
TCDD Taşımacılık AŞ, Ankara-Konya hattı Yüksek Hızlı Tren seferlerinin ramazan ayı nedeniyle artırıldığını açıkladı. İlave YHT'ler Ankara'dan 16.30'da Konya'dan 21.05'te hareket edecek.
TCDD Taşımacılık AŞ.'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara - Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı.
Bu kapsamda ilave YHT’ ler Ankara’dan 16.30'da, Konya’ dan 21.05’te hareket edecek.
Ayrıca, ramazan ayında yolcuların iftar ve sahur ihtiyaçları için YHT ve anahat trenlerinde de tedbirler alındı.
Etiketler: Ankara Konya Ramazan Ayı YHT
Son Haberler
- 23:14
- 23:06
- 22:59
- 22:58
- 22:54
Sıradaki Haber
Bilecik'te orman yangını: Müdahale sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz