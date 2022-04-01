TCDD Taşımacılık AŞ.'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara - Konya hattında ilave YHT’ler ile seferler artırıldı.

Bu kapsamda ilave YHT’ ler Ankara’dan 16.30'da, Konya’ dan 21.05’te hareket edecek.

Ayrıca, ramazan ayında yolcuların iftar ve sahur ihtiyaçları için YHT ve anahat trenlerinde de tedbirler alındı.