Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, YHT işletmeciliğiyle başlatılan kombine taşımacılık sayesinde 13 il ve Türkiye nüfusunun yüzde 42'sinin konforlu ve hızlı ulaşımdan faydalandığını söyledi.

Bugüne kadar 52 milyonu aşkın yolcuyu ağırlayan söz konusu trenlerle seyahat eden yolcularda memnuniyet oranının yüzde 98 olduğunu belirten Turhan, YHT işletmeciliğinin toplam 1213 kilometrelik ağda, günde 22 bin ile 25 bin arasında değişen yolcuya hizmet verdiğini dile getirdi.

Turhan, 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan YHT işletmeciliğinin 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya ve 2014'te Eskişehir-İstanbul ile Konya-İstanbul hatlarıyla devam ettiğini hatırlatarak, bu hizmetlerin 19 YHT setiyle gerçekleştirildiğini, Siemens'e sipariş edilen 12 tren setinden de ilkinin teslimatının yapıldığını ve gelecek yıl hizmet vermeye başlayacağını aktardı.

Ankara-İstanbul arası 4 saate düşecek

Her ay bir set olmak üzere teslimatı yapılacak trenlerin hizmete girmesiyle YHT'lerle taşınan yolcu sayısının daha da artacağını vurgulayan Turhan, Ankara-İstanbul YHT Projesi kapsamında Sakarya'nın Sapanca-Geyve hattında inşa çalışmaları devam eden Doğançay ripajında yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Turhan, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"YHT ile Ankara-İstanbul hattındaki ulaşımı yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay ripajı 3 aşamadan oluşuyor. Uzunluğu 14 kilometre olan ripajın ilk aşamasının 2020 sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 dakika kısalması hedefleniyor. Tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde iki şehir arasında YHT ile seyahat süresi 4,5 saatten 4 saate düşecek."

Gidiş-geliş uzunluğu 28 kilometre olan ripajda 2 menfez, 8 alt ve üst geçit bulunduğunu ifade eden Turhan, projenin birinci kesiminde tünellerin kazı ve kaplaması ile ana hat ve konvansiyonel bağlantısındaki 5 viyadüğün yapımının tamamlandığını söyledi.

Turhan, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon çalışmalarında da yüzde 15 ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Kaynak: AA