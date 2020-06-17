Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da öğleden sonra görülmesi beklenen gök gürültülü sağanağın aralıklarla kuvvetli olacağı ve yerel dolu yağışları meydana getireceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.