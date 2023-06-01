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Türkiye
TRT Haber 01.06.2023 00:37

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, kentte bugün kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer, ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ankara Valiliği, bugün kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son veriler göre; bugün görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Kentte geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanındaki alt geçitte biriken suda bir otomobil mahsur kaldı.

Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü
Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Araç sürücüsünü kurtaran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi ve aracın sudan çıkarılması için çalışma yürüttü.

Sıhhiye'deki Aksu Kavşağı'na çıkan yollar biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

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