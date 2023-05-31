Traktörü kurtarmak isterken canından oluyordu

Olay, Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesinde meydana geldi. Kent genelinde etkisini gösteren yağış, birçok noktalarda ise hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın yüzünü gösterdiği noktalardan biri olan Kadıköy Mahallesi'nde bulunan çay, debisinin yükselmesiyle hızla akmaya başladı.

Önüne ne aldıysa götüren çayda, tarladan dönen Mehmet D.’nin kullandığı traktörde istop ederek sürüklenmeye başladı. Traktörün gitmesine engel olmayan sürücünün yardımına mahalledekiler yetişti.

Yardıma koşan mahalledekiler, başka bir traktörle selde mahsur kalan traktörü kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Traktörün üstünde bekleyen sürücü, selin artmasıyla birlikte kendini güçlükle yola attı.

Hızla akan çaydan traktör metrelerce sürüklendi. Bir süre sonra duran traktör, yağmurun etkisini yitirmesiyle çaydan çıkarıldı.