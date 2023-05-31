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Türkiye
İHA 31.05.2023 20:31

Traktörü kurtarmak isterken canından oluyordu

Denizli’de yağışın etkisiyle debisi yükselen çayda sele kapılan traktörü kurtarmak isteye sürücü, ne yapsa da başarılı olamadı. Yardıma rağmen sürüklenmeyene başlayan traktörde, sürücü kendini son anda atarak kurtuldu.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesinde meydana geldi. Kent genelinde etkisini gösteren yağış, birçok noktalarda ise hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın yüzünü gösterdiği noktalardan biri olan Kadıköy Mahallesi'nde bulunan çay, debisinin yükselmesiyle hızla akmaya başladı.

Önüne ne aldıysa götüren çayda, tarladan dönen Mehmet D.’nin kullandığı traktörde istop ederek sürüklenmeye başladı. Traktörün gitmesine engel olmayan sürücünün yardımına mahalledekiler yetişti.

Traktörü kurtarmak isterken canından oluyordu

Yardıma koşan mahalledekiler, başka bir traktörle selde mahsur kalan traktörü kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Traktörün üstünde bekleyen sürücü, selin artmasıyla birlikte kendini güçlükle yola attı.

Hızla akan çaydan traktör metrelerce sürüklendi. Bir süre sonra duran traktör, yağmurun etkisini yitirmesiyle çaydan çıkarıldı.

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Denizli Sağanak Sel
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