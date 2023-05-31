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Türkiye
AA 31.05.2023 20:42

Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor açığa alındı

Şanlıurfa'da farklı partiye oy verdiği gerekçesiyle sağlık çalışanını tehdit edip hakarette bulunduğu ileri sürülen aile hekimi ile sağlık çalışanı eşi açığa alındı.

Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor açığa alındı

Eyyübiye ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşire T.B. ile aynı merkezde görevli aile hekimi İ.Ö. ve sağlık çalışanı eşi A.Ö. arasında siyasi görüş nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında, hemşire T.B'ye, "Bu sağlık ocağında seni çalıştırmayız, git bu sağlık ocağından." dediği ve hakaret içeren ifadeler kullandığı iddia edilen doktor İ.Ö, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Hemşire T.B'nin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce konuyla ilgili başlatılan soruşturma sonucu aile hekimi İ.Ö. ile eşi A.Ö. açığa alındı.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğindeki "İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, iş yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak" hükmü uyarınca, doktor ve eşinin sözleşmelerinin 2 ay süreyle askıya alındığı, ayrıca bu kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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