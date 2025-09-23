Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.09.2025 08:29

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, 32 konserde kamunun 154 milyon lira zarara uğradığı tespit edildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç., ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A., ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E., Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S.E., Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A. ve S.Ç., Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A.A., Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E.D. ve L.E., "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bilgisi verildi.

ETİKETLER
Ankara Son Dakika Ankara Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
Mavi Vatan'da zehir tacirlerine geçit yok: 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:58
Altının gramı 5 bin liradan işlem görüyor
09:58
Brent petrolün varili 65,61 dolardan işlem görüyor
09:30
Nvidia’dan OpenAI’ye 100 milyar dolara kadar yatırım
09:44
Aylarca kanser sandılar, gerçek 'kabak çekirdeği' çıktı
09:25
Dünyanın en büyük elması için fiyat belirleniyor
09:23
Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ