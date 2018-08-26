Ankara Ahlatlıbel'de ormanlık alanda yangın

Çankaya Belediyesi'ne bağlı Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki ormanlık alanda öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Piknik yapmak için parka gelen vatandaşlar, ormandan yükselen dumanları fark etti.

Yetkililere yangın ihbarında bulunan vatandaşlar, pikniklerini yarıda kesip yangına müdahale etmeye başladı. Yanlarında getirdikleri suları alevlere döken vatandaşlar, bir yandan da elleriyle ve küreklerle toprak dökerek alevlerin büyümesine engel olmaya çalıştı. Bazı vatandaşların da arabalarında bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale ettiği görüldü.

Sabotaj olup olmadığı araştırılıyor

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, tazyikli su ile yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar ve ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle çok sayıda ağaç zarar görürken, yangının kendiliğinden mi çıktığı yoksa kişi ya da kişilerce mi çıkarıldığı araştırılıyor. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulundu. Dumandan etkilenen bir belediye çalışanına olay yerinde bulunan ambulansta müdahale edildi.

"Çok üzüldüm, gözlerim doldu"

Yangına müdahale eden vatandaşlardan Demirhan Aru, dumanları görmesiyle birlikte aracında bulunan yangın tüpünü alarak alevlerin olduğu yere geldiğini söyledi. Piknik yapmak için parka gelen vatandaşlarla birlikte yangına müdahale ettiklerini anlatan Aru, yangın nedeniyle piknik alanından kaçanların da olduğunu aktardı. Aru, vatandaşların yangın tüpünün yanı sıra çalı, çırpı ve elleriyle de müdahale etmeye çalıştığını belirterek, "İlk defa böyle bir şeye tanık oldum ve çok üzüldüm, gözlerim doldu. Bizim Ankara'da nefes aldığımız ender yerlerden biri burası. Benim çocuğum var. Bizden sonra onlar burada yaşayacak" diye konuştu.

Vahdettin Şahin, "Herkes aracından yangın tüplerini aldı geldi. Kürekler, ağaç parçaları ile söndürmeye çalıştı. Buradaki halk olmasaydı bu yangın çok ilerlerdi." dedi.

Kaynak: İHA, TRT Haber