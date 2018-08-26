40 bin nüfuslu kente 270 bin araç girişi oldu

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta, konaklama tesislerinde yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, bayram boyunca kent merkezine giriş yapan araç sayısı 270 bin olurken, 190 bin 657 araç ise kentten çıkış yaptı.

Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği kentte, en fazla ziyaret edilen yerlerin başında Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi geldi. Türkiye'nin en kuzey noktası olan İnceburun ile Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri de yoğun ilgi gören yerler oldu.

"Ek tedbirler alınması şart"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, ülkenin en mutlu kenti olarak mutlu bir bayram tatilini geride bıraktıklarını söyledi.

İnsanların uzun bayram tatilini geçirmek için kente akın ettiklerini belirten Kaya, yoğun kalabalık nedeniyle bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Kaya, kent merkezi nüfusu 40 bin olan şehrin bayram tatili süresince yoğunluk yaşadığına dikkat çekerek, misafirleri ellerinden geldiğince mutlu etmeye çalıştıklarını anlattı. Turizm mekanları ve sahillerin dolup taştığına işaret eden Kaya, şunları söyledi:

"Tabii bu kadar kalabalığa hizmet verme noktasında bazı sıkıntılarımız oldu. Belediye personel azlığı nedeniyle çöp başta olmak üzere alanlara yetişmekte zorlandı. Bu bize şunu gösterdi ki önümüzdeki bayramlarda ek tedbirler alınması şart. Belediye mutlaka geçici de olsa personel sayısını artırmalı çünkü nüfus artıyor ve normal zamanlardaki personelle bu hizmetlerin yetiştirilmesi mümkün olmuyor."

Kaya, turizmciler olarak mutlu bir bayram geçirdiklerini, Sinop'a gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA