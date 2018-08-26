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Nesli tükenme tehlikesindeki yaban hayvanları "Gen Bankası"nda korunacak

Ankara Üniversitesinde kurulacak Yaban Hayvanları Gen Bankası'nda büyük memeli yaban hayvanlarından toplanacak DNA örnekleri, hayvanların yok olma tehlikesine karşı klonlanacak.

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Nesli tükenme tehlikesindeki yaban hayvanları &quot;Gen Bankası&quot;nda korunacak

Ankara Üniversitesinde, yaban hayatını koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında, "Yaban Hayvanları Gen Bankası" kurulacak.

Üniversitesiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında "Yaban Hayvanları Gen Bankası" kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

DNA örnekleri saklanacak

Protokol ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü tarafından yürütücülüğü yapılan "Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması, Korunması ve Yönetimi" projesi kapsamında 15 büyük memeli yaban hayvanından toplanan DNA örnekleri saklanacak. Örnekler, pek çok genetik araştırma projesine yol gösterecek, hayvanların yok olma tehlikesinde ise klonlanacak.

DNA ve hücre bankasının herhangi bir nedenle tehlikeye düşmemesi için birer örneği Ankara Üniversitesi bünyesinde uygun ortamda muhafaza edilecek. Ayrıca yeni gelecek örnekler ile bankaların devamı ve zenginleştirilmesi sağlanacak.

Gen Bankası ile mevcut biyoçeşitlilik varlığını tespit edebilecek çalışmaların yanı sıra yaban hayvanlarını klonlama yöntemi ile çoğaltma, hastalıklara dirençli genlerin tespiti, evcil hayvanlara gen transferi gibi araştırmalar da yapılabilecek.

Korunan türlerin, tabiatta yok olsa bile gelişen bilimsel imkanlarla yeniden tabiata kazandırılması mümkün olabilecek. 

Kaynak: AA

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