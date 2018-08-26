Bayram tatilinde 38 can kurtardılar

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, bayram tatilindeki yerli turist akınıyla birlikte her gün onbinlerce kişinin uğrak noktası olurken, yaşanan yoğunluk plajlarda görev yapan cankurtaranların iş yükünü arttırdı.

Sahil boyunca belirli aralıklarla yerleştirilmiş kulelerde nöbet tutan 34 cankurtaran, gözlerini kırpmadan denizi gözetledi.

Dürbünle açık denize bakan cankurtaranlar, megafonla sık sık anons yaparak tatilcileri fazla açılmamaları konusunda uyardı.

Binlerce kişi plajlarda tatilin tadını çıkarırken ailelerinden ayrı, çalışarak bayramı geçirmek zorunda kalan cankurtaranlar, sorumluluk sahalarında ölümle sonuçlanan boğulma vakası yaşanmamasının sevincini yaşıyor.

Yoğunluk 10 kat artarak 50 bin kişiye ulaştı

Sahil Antalya Yaşam Parkı Cankurtaran Birim Müdür Yardımcısı Barış Yıldız, normal zamanlarda yaklaşık 5 bin kişinin olduğu Konyaaltı sahil şeridinde, bayram tatilinde bu sayının 10 kat artarak 50 bin kişiye ulaştığına dikkat çekti.

Yoğunluk nedeniyle boğulma vakalarında da artış yaşandığına işaret eden Yıldız, "Normal zamanlarda haftada 3-4 olaya müdahale ederken, arife günüyle birlikte bayram süresince 38 boğulma vakasına müdahale ettik" dedi.

Yıldız, bayram tatili boyunca ziyaretçi sayısının fazla olduğu plajlarda cankurtaran kulesi sayısını 2'ye çıkardıklarını kaydetti.

Kutsal bir meslek yaptıklarına inandığını dile getiren Yıldız, "İnsanların hayatını kurtarmak için çalışmak güzel. O nedenle işimizin riskli ve yorucu taraflarını fazla düşünmüyoruz. Gençlere cankurtaranlık mesleğini öneriyorum. Yüzmeyi iyi biliyorlarsa 6 günlük bir kursun ardından belgelerini alarak cankurtaran olabilirler" diye konuştu.

Yıldız, cankurtaranlık sezonluk bir iş olduğu için genelde harçlıklarını çıkarmak isteyen üniversite öğrencilerince tercih edildiğini de belirtti.

"Eğitimli olmayanlar kurtarmaya çalışmasın"

Cankurtaran Birimi Şefi Hayrettin Kaplan ise çeşitli öneriler vererek, iyi yüzme bilmeyenlerin açılmamaları, kolluk ve deniz simidi gibi ekipmanlar olmadan suya girmemeleri gerektiğini vurguladı. Kaplan, şöyle konuştu:

"Boğulma vakaları bazen kramp girmesi nedeniyle oluyor. Böyle bir durumda heyecanlanmasınlar. Heyecanlanmadan beklerlerse suyun yoğunluğuyla deniz üzerinde durabilirler. Daha sonra bağırarak, ıslık çakarak veya el sallayarak cankurtarandan yardım istesinler. Bu konuda eğitimi olmayanlar boğulma tehlikesi geçirenlere müdahalede bulunarak kendi hayatlarını da tehlikeye atmasınlar. Çünkü boğulan kişi can havliyle, yardıma gelen kişiye sarıldığı için iki kişi birden boğulabilir."

Kaplan, cankurtaranların riskli durumlarda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi önce etkisiz hale getirip sonra sudan çıkarmaya yönelik özel bir eğitim aldıklarını da söyledi.

Cankurtaran Hamza Şengül de, görev yaptığı Kule-24 bölgesinde bayram tatili sırasında 7 boğulma vakası yaşandığını ve zamanında müdahale ederek bu kişileri kurtardıklarını ifade etti.

Şengül vatandaşlardan, cankurtaran bulunan plajlarda "Ben yüzme biliyorum, boğulan kişiyi kurtarabilirim" düşüncesiyle hareket ederek işlerini zorlaştırmamalarını da istedi.

Kaynak: AA