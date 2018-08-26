Anadolu'ya girişin sembolü: 1071 Zafer Anıtı

"Yenilmez" denilen Bizans ordusunu asker sayısının azlığına rağmen Türklerin üstün savaş taktiklerini kullanarak alt eden Sultan Alparslan'ın zaferi, Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt'te anıtla sembolize ediliyor.

Malazgirt Zaferi'nin ruhunu yaşatmak amacıyla savaşın kazanıldığı meydanda anıt yapılması için 1970 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yarışma düzenlendi.

Mengüç Gazi Mahallesi'nde bulunan sit alanında inşa edilmesi planlanan anıt için yapılan yarışmada, mimar Mustafa Aslaner'in çizimi birinci seçildi.

Üzerinde Anadolu, Türk devletleri, ay yıldızlı bayrağı simgeleyen görsellerin bulunduğu 52 metre uzunluğundaki 2 sütundan oluşan anıt projesi, 1992'de tamamlanarak ilçeye kazandırıldı.

İlçenin her yerinden görülebilen hakim bir alanda yapılan "1071 Malazgirt Anıtı", karşılıklı 2 sütunuyla Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olarak sembolize ediliyor.

"İlçemiz turizm cenneti haline gelecek"

Muş Kültür Turizm Müdürü Mevlüt Doğan, Sultan Alparslan ve askerlerinin 50 bin kişilik orduyla 200 bin kişilik Bizans ordusunu yenilgiye uğrattığını hatırlattı.

Bu zaferde Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığını anlatan Doğan, tarihte önemli yer tutan bu zaferin son yıllarda daha coşkulu, Malazgirt ruhuna uygun şekilde kutlandığını belirtti.

Doğan, tarihte önemli yere sahip Malazgirt'te elde edilen zaferin ruhunu yansıtmak amacıyla anıt yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Abide için düzenlenen yarışmada mimar Mustafa Aslaner'in çizdiği, Anadolu'yu, Türk devletlerini, yıldızı, bayrağı simgeleyen anıt projesi birinci seçildi. Anıt, 1992 yılında tamamlanarak ilçemize kazandırıldı. Anadolu'nun kapısının Türklere açılmasını temsil eden anıt turizm açısından ilçemize büyük katkı sağlıyor. Anıt, görselliğiyle, tarihiyle, ihtişamıyla gelen yabancıları savaşın yapıldığı alanda tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Bundan sonra milli parkın, altyapı çalışmalarının ve kale restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçemiz bir turizm cenneti haline gelecek ve firmalar buraya özel turlar düzenleyecek."

İlçeye gelen turistlerin tamamının anıtın bulunduğu alanı ziyaret ettiğini anlatan Doğan, geçen yıl yoğun katılımla düzenlenen kutlamaların ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Bu yıl daha coşkulu bir kutlama yapılacağına dikkat çeken Doğan, "Geçen yıl 200 bin kişi etkinliklerimize katıldı. Bu da ilçemizin her yerde tanınmasını sağladı. Bu yıl daha fazla bir katılın olmasını bekliyoruz. Herkeste ilgi uyandırdı bu kutlamalar" dedi.

Kaynak: AA