2016 yılında bin 128 akademisyenin imzası ile Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yürütülen terörle mücadele operasyonlarına karşı çıkan bir bildiri yayımlanmıştı.

Akademisyenlerin bazıları terör örgütü propagandasından gözaltına alınmış, bazıları da KHK’larla üniversitelerden ihraç edilmişti.

Terörle mücadele karşıtı bildiriye imza veren 9 akademisyen "terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmaları" nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, o başvuruları toplu ele aldı. Yüksek mahkeme, hak ihlali olduğu yönünde karar verdi.

İhlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için karar örneğinin yerel mahkemelere gönderilmesine hükmetti.

Kaynak: TRT Haber