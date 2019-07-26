Geleceğin iletişimcilerini bir araya getiren, TRT Akademi eğitim programı tamamlandı.

Eğitime 44 iletişim fakültesinden 48 öğrenci katıldı. 10 gün boyunca TRT'nin deneyimli isimlerinden eğitim alan öğrenciler, eğitim sonunda haber, televizyon ve radyo alanlarında 29 eser ortaya çıkardı.

TRT geleceğin iletişimcilerini yetiştiriyor. İletişim Fakültesi öğrencilerini bir araya getiren, TRT Akademi eğitim programı tamamlandı. Geleceğin iletişimcileri, 10 günde 29 eser ortaya çıkardı.https://t.co/4qBQEkGZOC pic.twitter.com/4wFkjibCts — TRT HABER (@trthaber) July 26, 2019

TRT Akademi söyleşisinin konuğu Genel Müdür İbrahim Eren oldu

Kapanış töreninde son söyleşinin konuğu TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren oldu.

Eren, iletişim sektöründeki yeni mecraların gelişimini ve TRT'nin bu konudaki pozisyonunu anlattı.

Eren, "Bizim amacımız neticede kamu yararına göre işler yapmak. Bunu çok insana yayabilmek önemli ama önceliğimiz kamu yararı. TRT Dijital olarak buraya özel içerikler üreteceğiz, üretmeye başladık." dedi.

48 öğrenci sertifikalarını aldı

Söyleşi sonrası eğitime katılan 48 öğrencinin sertifikaları İbrahim Eren tarafından verildi.

TRT Akademi 2019, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: TRT Haber