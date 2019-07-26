Reyhanlı ilçesinden İskenderun'a hasta taşıyan ambulans ile Meriç Kurtulan yönetimindeki otomobil Belen ilçesinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, Meriç Kurtulan ve Menduha Kurtulan otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanstaki sağlıkçıların ve olay yerine gelen takviye ekibin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ali Neko ile Menduha Kurtulan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Meriç Kurtulan ise ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA