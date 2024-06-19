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Türkiye
AA 19.06.2024 21:29

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde yer yer akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bayramın son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen bazı sürücüler nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğun seyrediyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de akıcı yoğun trafik görülüyor.

Güzergahta trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrediyor.

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