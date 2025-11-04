Duman 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.11.2025 10:26

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı
[Fotograf: AA]

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.

İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor. Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul merkezli "fal, büyü dolandırıcılığı" operasyonu: 62 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
"3I/Atlas" adlı kuyruklu yıldız olağan dışı hızlanma gösteriyor
11:11
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı söz konusu değildir
10:32
Eczacılık sınavlarının sonuçları açıklandı
10:43
YÖK'ten Dışişleri Bakanı Fidan'ın yükseköğretimine ilişkin açıklama
10:16
Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi
10:10
Rekabet Kurulu, MUYA hakkında soruşturma başlattı
Tarihi Sümela ile Vazelon manastırları sonbaharın tonlarıyla renklendi
Tarihi Sümela ile Vazelon manastırları sonbaharın tonlarıyla renklendi
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ