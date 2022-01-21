Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.
Otoyolun Ankara istikameti İnönü Mahallesi'nde 2 otomobil, servis minibüsü ve hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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