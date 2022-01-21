Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da otomobil dolandırıcılığı operasyonunda 30 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Satın aldıkları araçların çalındığını bildirerek kaskodan parasını alarak dolandırıcılık yapan 30 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kasko firmalarından, bazı araçların çalındığı yönünde gelen şikayet üzerine çalışma başlattı.
İstanbul merkezli 5 ilde çalışma yapan ekipler, çalındığı yönünde ihbarda bulunulan bazı araçların "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarının yurt dışından gelen araçlara entegre edildiğini belirledi.
Çalındığı yönünde ihbar yapılan araçların beledinin de kasko firmalarından alındığını saptayan ekipler, 5 ilde 32 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda kalaşnikof tüfek, 3 tabanca, 520 mermi ve 30 araç ele geçirildi, 30 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Dolandırıcılık İstanbul Otomotiv
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